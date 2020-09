Oi alcança ambiente favorável para votar novo plano de recuperação

A empresa de telefonia Oi possui pela frente um dia definidor para o seu futuro. Milhares de credores votam nesta terça, 8, as alterações no plano de recuperação judicial da tele. Entre as alterações, está o fatiamento da empresa, venda da maior parte dela e a concentração de esforços no desenvolvimento da rede de fibra ótica. Muitos credores, no entanto, estavam desconfiados sobre a capacidade da empresa conseguir colocar de pé tal plano.

Na noite de ontem, a Oi publicou um fato relevante indicando que aceitou proposta vinculante da Claro, Tim e Vivo por sua divisão de operações móveis, por 16,5 bilhões de reais. É o valor mínimo definido pelo plano, mas que garante aos credores que o plano está seguindo conforme o previsto. Assim, o trio assume a posição de liderança na negociação pelo ativo e agora a Oi pode voltar sua atenção para outras áreas chave na recuperação, as unidades Torres e de fibra ótica.

