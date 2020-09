OdontoCompany bate R$ 1 bilhão de faturamento em plena pandemia

Uma das maiores redes de clínicas odontológicas do país afirma ter vivenciado um crescimento surpreendente em plena a pandemia. A OdontoCompany, do grupo Semenzato, afirma que baterá 1,1 bilhão de reais em faturamento em 2020. O valor representa um crescimento de 63% sobre 2019. As inaugurações que estavam freadas nos últimos dois meses, retomaram agora em junho. “O foco para manter o que havia sido planejado, adequando as circunstâncias atuais, é investir em mecanismos que garantam mais lucratividade mesmo com menos venda, ou seja, ampliação do portfólio, preparação da equipe e investimento em tecnologia dentro de cada unidade”, comenta Dr. Paulo Zahr, presidente da rede.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter