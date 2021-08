O resultado de quem entra na lista negra do comércio dos Estados Unidos

A chinesa Huawei, gigante mundial que fabrica equipamentos de telefonia, teve uma queda de 30% na sua receita no primeiro semestre do ano. A queda é reflexo direto da medida tomada pelo ex-presidente dos EUA, Donald Trump, que colocou a empresa em uma lista negra de exportação em 2019 alegando que ela é uma ameaça à segurança nacional. Isso significa que as empresas americanas ficam impedidas de fazer negócios com a Huwaei. A medida fez a Huawei traçar uma estratégia realista para os próximos cinco anos: “Nosso objetivo é sobreviver e fazer isso de forma sustentável”, disse o presidente da empresa Eric Xu. Sua receita no primeiro semestre deste ano foi de 320,4 bilhões de yuans (49,6 bilhões de dólares) contra 454 bilhões de yuans (70 bilhões de dólares) no mesmo período do ano passado. No Brasil, a empresa está na expectativa do leilão do 5G. O governo Bolsonaro chegou a ameaçar deixar a empresa de fora, na linha do ex-presidente Trump, mas acabou voltando atrás e a empresa deve ficar de fora apenas da rede privativa que atenderá o governo.