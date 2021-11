O que acontece se o governo não conseguir privatizar a Eletrobras?

Se o governo não conseguir fazer a capitalização da Eletrobras, no próximo ano, não só vai deixar de embolsar o valor das ações como ainda vai perder um financiamento importante que reduziria (pelo menos um pouco) as tarifas de energia. Com a venda das ações da estatal, o governo pretende antecipar o pagamento de 5 bilhões de reais da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) já no primeiro ano. A CDE onera as tarifas todos os anos e o plano de privatização da empresa prevê o pagamento, pela companhia, de mais de 28 bilhões de reais em 25 anos. Deste total, 5 bilhões de reais seriam antecipados justamente para segurar os preços em ano eleitoral.

O próprio presidente da Eletrobras, Rodrigo Limp, já admitiu que pode haver dificuldades no cronograma para a venda das empresa. O Tribunal de Contas da União ainda precisa fazer a análise e caso não haja uma definição antes das férias, o cronograma do próximo ano vai ficando muito apertado por conta do calendário eleitoral.