O novo público-alvo da Amazon

Sabe aquela chamada de vídeo em família ou entre amigos que não acaba mais ou que não tem mais graça alguma? Para a Amazon, seus problemas acabaram — principalmente os das crianças. A companhia liderada por Jeff Bezos lançou nesta terça-feira, 28, o Amazon Glow. Com o visual de um telefone e 8 polegadas de tela exclusiva para a transmissão de uma chamada de vídeo, o dispositivo pode projetar até 19 polegadas de tela sobre uma superfície, como uma mesa, durante a ligação. A ideia central é evitar que os usuários se dispersem e se mantenham focados em alguma atividade. O produto tem uma assinatura exclusiva para crianças, em parceria com a Disney, que disponibiliza jogos, brincadeiras, livros, vídeos e desenhos com ferramentas como pincéis e giz de cera dos personagens da companhia. A interação na superfície projetada é captada por sensores que entendem onde estão as mãos das crianças, enquanto a câmera mostra o rosto delas nas chamadas. O preço? 300 dólares nos Estados Unidos, ou 1.620 reais em conversão direta, sem incluir os impostos.