O novo alvo de Bobby Axelrod, do Billions, é o funcionário antivacina

A série Billions, da Netflix, entrou de vez no mundo pandêmico. No último episódio que foi ao ar pelo streaming neste fim de semana, os funcionários da Axe Capital voltam à ativa, todos de máscara e Axelrod revela que está com Covid-19. Por videoconferência, o bilionário demite quem não tomou a vacina com um discurso: “O mundo mudou. Nós temos que mudar. Nós já mudamos.” A série, que já está em sua quinta temporada, conta a história de um ambicioso procurador federal que faz de tudo para pegar o bilionário Bobby Axelrod, um gestor de fundos que não joga para perder.