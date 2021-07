O milagre econômico de Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro, no afã de fazer propaganda do desempenho de seu governo na economia, se atrapalhou nas contas. Ele disse em entrevista à Jovem Pan Piratininga que alguns projetam que o PIB vai crescer 5% neste ano e tivemos 4% negativos no ano passado, logo, concluiu ele, crescemos 9% durante a pandemia. “Nós vencemos o ano passado, estamos vencendo. Alguns projetam já um crescimento de 5% positivo esse ano… Se é 5% positivo e o ano passado foi 4% negativo, crescemos 9%. Isso é um milagre. É uma coisa inacreditável”. De fato, um milagre. Se o PIB fechar mesmo com crescimento de 5% neste ano, o Brasil não terá crescido nem 1% nos dois anos da pandemia.