O “hedge” de Ciro Nogueira na Casa Civil de Bolsonaro

Os aliados do senador Ciro Nogueira, presidente do maior partido do Centrão, o PP, contam que ele aceitou o convite para assumir o cargo de ministro da Casa Civil sem pestanejar porque está altamente protegido de qualquer estocada do presidente Jair Bolsonaro. Eles estão usando até metáfora de mercado para explicar qual é o “hedge” de Ciro. Se Bolsonaro tentar enfraquecê-lo ou derrubá-lo ou fritá-lo, o Centrão “vende” governo. No mercado financeiro, se um grupo de investidores estrangeiros, com poderes como o do Centrão, resolve vender Brasil, derruba a Bolsa ou o real. Ou seja, Ciro chega como homem forte no governo.

Mas os mesmos aliados contam que um pouco de cautela não faz mal a ninguém e que Ciro anda dizendo que ele só é ministro depois de publicada sua nomeação. Afinal, no governo Bolsonaro, assim como no mercado financeiro, a volatilidade pode ser grande.