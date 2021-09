O efeito em “alta frequência” ao presidente do Banco Central

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta terça-feira, 14, em evento do BTG Pactual quis dar um recado de que não vai ficar aumentando juros com qualquer aumento de inflação, como o que ocorreu em agosto que registrou a maior alta para o mês em 21 anos. “Vamos levar a Selic aonde precisar, mas não vamos reagir sempre a dados de alta frequência”, disse ele. O mercado que já projeta que o Copom aumente a Selic em 1,25 ponto na próxima reunião não curtiu muito o discurso e entende que se o Banco Central não ajustar a velocidade da subida dos juros, correrá o risco de ter que aumentar a taxa a níveis mais altos do que o necessário e por mais tempo. Na prática, o mercado acredita que o discurso de Campos Neto só aumenta as expectativas de inflação.