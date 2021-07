O clima no Senado é o de matar a reforma do Imposto de Renda de Guedes

A reforma do Imposto de Renda mal começou a tramitar na Câmara dos Deputados e o clima que anda pelo Senado já é o de matar o que chegar, se chegar, da Câmara, segundo fontes próximas ao presidente da casa, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Os senadores não querem cair na cilada de chancelar uma reforma eleitoreira para Bolsonaro, que tem por objetivo arrecadar mais para distribuir Bolsa Família para a grande base de eleitores do Nordeste. Além disso, a proposta do ministro Paulo Guedes desagradou em cheio os setores produtivos e o mercado financeiro. A reforma propõe a taxação de dividendos, mas sem reduzir na mesma proporção o imposto para as empresas. Além disso, os fundos exclusivos também passariam a ter que recolher imposto anualmente. O próprio ministro Paulo Guedes, diante da saraivada de críticas, tem recuado sistematicamente do que propôs ao Congresso.