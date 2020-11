O candidato mais querido da construção civil em São Paulo

Bruno Covas (PSDB) é o candidato à prefeitura de São Paulo favorito dos incorporadores e empresários do setor imobiliário. Somente as doações feitas pelo setor ao tucano já superam a de todos os outros candidatos — isso sem considerar os principais doadores de Covas: Jorge Mitre e Rubens Ometo. Apenas Guilherme Boulos se aproxima da soma devido ao sucesso do financiamento coletivo que angariou mais de 600.000 reais.

Ao todo, o atual prefeito de São Paulo levantou junto aos empresários do setor 725.000 reais. Participaram do financiamento José Ricardo Rezek, do grupo Rezek, com 200.000 reais; Ernesto Zarzur, da EZTEC, com 175.000 reais; Elie Horn, da Cyrela, com 100.000 reais; Alvaro Antonio Alfredo Coelho da Fonseca, do grupo Coelho da Fonseca, com 100.000 reais; Marcello Arduin, da Monollito, com 50.000 reais; Antonio Setin, da Setin, com 50.000 reais; e André Kissajikian, da AK Realty, com 50.000 reais.

