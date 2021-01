O Nubank finalizou mais uma rodada de captação. Levantou 400 milhões de dólares junto a investidores, o que deixou a fintech com uma avaliação de 25 bilhões de dólares. Assim, o Nubank ultrapassa o Banco do Brasil em valor de mercado — que vale atualmente 18 bilhões de dólares. Entre os bancos mais valiosos do país, está atrás apenas de Itaú, Bradesco e Santander.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter