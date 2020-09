Nubank fecha a compra da corretora Easynvest

Está fechada a compra da corretora Easynvest pela fintech Nubank. Conforme o Radar Econômico havia revelado na semana anterior, detalhes separavam o negócio.

Agora, o Nubank terá caminho aberto para ingressar no segmento de investimentos pessoais. A Easynvest está entre as 15 maiores corretoras de valores do país e ambas as empresas entendem que terão muito a ganhar em sinergias.

Não foi divulgado o valor da operação. VEJA apurou, contudo, que a negociação estava sendo baseada em trocas de ações.

