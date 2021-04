Conselheiros dizem que novo presidente do BB não está preparado para cargo

Os conselheiros independentes do Banco do Brasil fizeram questão de registrar nesta quinta-feira, 01, na Comissão de Valores Mobiliários a ata de uma reunião em que dizem que o indicado a presidente do BB, Fausto Ribeiro, não está preparado para o cargo. “Sem qualquer demérito ao profissional e à sua carreira de 33 anos no BB, ele não percorreu ainda todas as etapas de funções gerenciais”, diz a ata da reunião. “Ferramentas para tanto (avaliar executivos) existem, a exemplo do Programa Dirigentes, criado a partir de metodologia da consultoria global Korn Ferry, e que tem por objeto a identificação do nível de prontidão e preparação dos talentos da organização para o adequado planejamento sucessório para a alta liderança do Banco do Brasil, as quais poderiam ter sido chamadas a contribuir em momentos como esse de sucessão da Presidência da instituição”.

O posicionamento dos conselheiros chega um dia depois de o Comitê de Pessoas ter aprovado o nome do indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ao cargo. Fausto Ribeiro ocupa a presidência do BB Consórcios, é bolsonarista e foi indicado ao cargo pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães, que é muito próximo a Bolsonaro. Ribeiro vai ocupar a vaga deixada por André Brandão, que saiu depois das tentativas de interferência do governo na administração do banco.