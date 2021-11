Nova variante faz ações de Gol, Azul, CVC e Embraer derreterem

Companhias aéreas, empresa de turismo e fabricante de aviões. Todas as ações destas empresas derretem nesta sexta-feira, 26, na bolsa de valores depois que os mercados mundiais entraram em pânico com a nova variante da Covid-19 descoberta na África do Sul. É uma variante mais agressiva e com novas mutações que já chegaram a países da Europa. A Gol e Azul caem mais de 12%, a CVC cai mais de 11% e a Embraer mais de 10%. Na quinta-feira, as áreas subiram no Brasil, ignorando o que os mercados europeus já indicavam com a queda das ações de aéreas por lá.