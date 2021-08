Navegação: CBO, empresa dos fundos Pátria e Vinci, compra a Finarge

A CBO, uma empresa de apoio marítimo e que faz afretamento de embarcações para o setor de óleo e gás, assinou nesta quarta-feira, 11, um acordo para a compra da Finarge Apoio Marítimo. Com o negócio, o grupo CBO passará a ter 40 embarcações e vai assumir contratos já firmados pela Finarge com a Petrobras para quatro de cinco embarcações incluídas no negócio. O acordo prevê a compra da Finarge brasileira, que possui um navio, e quatro embarcações da Finarge italiana. O valor só deve ser divulgado quando a operação for concluída, em 30 dias. A CBO faturou, em 2020, cerca de 1,3 bilhão de reais e tem como principais acionistas fundos do Pátria e da Vinci Partners, além da BNDESPar.