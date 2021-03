Não é só Nubank. O Brasil já tem mais de 1000 fintechs

Elas estão espalhadas por todo País. Chegaram ao Amazonas, a Rondônia, ao Pará. Estão no Tocantins, no Mato Grosso, no Ceará. O Brasil tem pelo menos 1.016 fintechs, as startups que prestam todo tipo de serviços financeiros por meio digital. O mapeamento foi feito pela Distrito, um hub de startups que faz um banco de dados do setor. Juntas, as fintechs, empregam mais de 57 mil pessoas. Para se ter uma ideia, é o equivalente a um quarto do que os grandes bancos empregam. Só neste ano, já captaram meio bilhão de dólares, algo em torno de 2,7 bilhões de reais. Os números grandiosos são puxados pelas grandes como o Nubank, que sozinho captou 400 milhões de dólares, em janeiro. PagSeguro, C6 ou Stone também são grandes empregadores e responsáveis por boa parte da estatística das contratações. Mas de qualquer forma, o levantamento do Distrito mostra que cerca de 10% do total de fintechs possuem hoje mais de 100 funcionários. Além disso, as fintechs estão no radar de empresas tradicionais. A Magazine Luiza, por exemplo, comprou a Hub Fintech por 290 milhões de reais em dezembro. Nesta semana, o BTG Pactual anunciou a comprou a fintech Kinvo, uma plataforma para investidores de varejo, por 72 milhões de reais.