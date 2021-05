Mynd lança webseries contra homofobia

A Mynd, agência especializada em influenciadores em música, cultura digital e entretenimento, lança nesta segunda-feira, 17, a webserie Divers@s para celebrar as conquistas dos direitos dos homossexuais. A ideia é marcar o Dia Internacional Contra a Homofobia. A agência tem um dos maiores núcleos de influencers LGBTQIA+ do país, com 38 pessoas entre artistas, cantores e criadores de conteúdo. O projeto está dividido em três episódios e contará com a participação de nomes como o do BBB João Pedrosa, a youtuber e modelo drag Bianca Dellafancy, youtuber, a DJ Heey Cat, a cantora drag Aretuza Love e ator e criador de conteúdo Maicon Santini. Juntos eles possuem mais de 5 milhões de seguidores.