Mundo tem 290 milhões de telefones com 5G e Brasil nem fez leilão ainda

Enquanto o mundo já tem 290 milhões de telefones conectados ao 5G no mundo, o Brasil mal terá feito o leilão para liberar o uso da frequência. Até o fim do ano serão 580 milhões de telefones. Mas o leilão que apenas dá o início para a implantação da tecnologia no país está previsto para acontecer somente entre agosto e setembro. O atraso na chegada do Brasil tem duas implicações. Uma é que o Brasil vai conseguir comprar aparelhos mais baratos pra instalar a rede, já que os preços caem na medida em que a tecnologia evolui. Mas por outro lado, quanto mais a demora em ter o 5G, mais o país perde competitividade, já que a tecnologia será fundamental para uso empresarial e industrial, diferentemente do que acontece com o 4G. Os dados da Ericsson Mobility Report mostram que, até 2026, terá 3,5 bilhões de telefones estarão conectados à nova tecnologia. Nos Estados Unidos, cerca de 85% dos telefones estarão com 5G, no Brasil este percentual deverá ser de cerca de 35%. O vice-presidente de Redes da Ericsson, Marcos Scheffer, diz que é impressionante a velocidade de adoção do 5G, quatro vezes mais rápido do que a adoção de 4G. São 1 milhão de telefones por dia se conectando ao 5G.