MPF investiga contrato sem licitação no Banco do Nordeste

O Ministério Público Federal (MPF) do Ceará está averiguando possíveis irregularidades no contrato do Banco do Nordeste com o Inec, a organização acusada por Bolsonaro de ser petista e que administrava o programa de microcrédito da instituição financeira desde os tempos do governo Lula. O MPF quer justamente saber o motivo de o contrato ter durado tanto tempo sem licitação. Primeiro foi aberta uma notícia do fato, proposta pelo próprio ministério, que poderá virar um procedimento ou inquérito.

A diretoria do BNB era dominada por indicados do PL, o partido ao qual o presidente Bolsonaro vai se filiar para ser candidato à reeleição. Bolsonaro acredita que o programa de microcrédito estava funcionando como um cabo eleitoral de Lula, foi então que Valdemar Costa Neto, presidente do PL, fez um vídeo dizendo que Bolsonaro deveria demitir o presidente do banco. A diretoria foi trocada, o Inec avisado de que o contrato será encerrado em 31 de dezembro e um processo de licitação foi aberto.