Ministério da Economia investe em tecnologia para agilizar compras

O Ministério da Economia fechou uma parceria com a CIAL Dun & Bradstreet, empresa especializada em informações comerciais e de crédito, para otimizar o processo de compras do Governo. Essa iniciativa está alinhada ao compromisso do Governo de aumentar a eficiência e reduzir os custos com fornecedores. Agora, -empresas locais e internacionais interessadas em fornecer ao Governo podem usar um número universal chamado DUNS para participar de licitações.

O novo sistema de gerenciamento de dados utiliza o código para ajudar o Governo a identificar e a organizar seus fornecedores do Brasil e do exterior, uma vez que se trata de um processo de compras movido por dados, garantindo mais informações sobre seus atuais e novos parceiros, além de reduzir possíveis riscos de fraudes e facilitar o cumprimento de requisitos de compliance. A solução fornece informações sobre a estrutura de propriedade dos fornecedores, capacidade financeira e operacional de cumprir o contrato, entre outros dados.

“Nosso objetivo é fornecer dados e informações abrangentes para permitir que empresas e governos tomem decisões informadas e confiantes, impulsionando assim o crescimento econômico e mitigando riscos”, diz Marcos Maciel, CEO da CIAL Dun & Bradstreet Brasil. “Com essa parceria, esperamos contratar fornecedores em condições comerciais mais vantajosas para a administração pública e também fortalecer a inserção do Brasil na economia global. O governo brasileiro está comprometido com ganhos de eficiência e em ajudar as empresas brasileiras a aumentar suas exportações para novos mercados”, afirmou Cristiano Heckert, Secretário de Gestão do Ministério da Economia.

