Michael Klein e Abílio Diniz de olho no Pão de Açúcar puxam alta da bolsa

A notícia que mexeu com o ânimo do mercado hoje foi a de que o empresário Michael Klein, da Via Varejo, está de olho em comprar o controle da companhia comandada pela francesa Casino, assim como Abílio Diniz, ex-dono e fundador do Pão de Açúcar, que já havia começado movimento semelhante há um mês. A notícia do interesse de Michael Klein foi dada por Lauro Jardim, no Globo. Os analistas dizem que foi iniciado um movimento de “marcar posição na empresa”, em que os empresários compram uma parcela significativa das ações da companhia para exercer maior influência sobre ela. Os papéis do Pão de Açúcar valorizaram 7,88%, a maior alta do dia.

As ações da Via Varejo, controlada por Klein, subiram na esteira do GPA e fecharam em alta de 3,82%. A Petrobras, influenciada pelo preço do petróleo tipo Brent, também figurou na prateleira das altas (2,22%). Já os papéis da Vale, ainda que com o preço no minério de ferro em queda, valorizaram 0,94% ainda por resquício do recente anúncio de distribuição de dividendos da companhia. “A gente tem visto uma derrocada geral das commodities, mas em cima de preços muito altos. É preciso lembrar que o preço segue forte e a Vale acabou de anunciar uma distribuição expressiva de dividendos”, lembra Lucas Collazo, analista da Rico Investimentos.

No lado das baixas, a crise hídrica que o Brasil enfrenta começa a bater na porta das empresas de energia. EDP Brasil e Energisa estiveram entre as maiores baixas do dia e fecharam em quedas de 1,93% e 1,55%, respectivamente. “É uma preocupação setorial e, em algum momento, o mercado iria refletir”, analisa Collazo. A Eletrobras, na contramão, fechou em alta de 3,42%, ainda com os efeitos da aprovação pelo Senado da MP de desestatização da companhia. Agora, resta o aval da Câmara, onde o caminho deve ser mais tranquilo. Em linhas gerais, o Ibovespa fechou em alta de 0,67%, a 129.264 pontos.