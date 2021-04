Mesmo sem kit intubação, São Paulo não vai colapsar, diz secretário

O secretário de Desenvolvimento Regional de São Paulo, Marco Vinholi, disse nesta sexta-feira, 16, em entrevista à TC Rádio, que o sistema de saúde do estado não vai entrar em colapso mesmo com a falta de kits de intubação para pacientes com Covid-19. O estado de São Paulo vem pedindo ao governo federal para realizar a compra de kits e o governador João Doria chegou a dizer que já fez nove pedidos ao Ministério da Saúde antes de ser atendido. Vinholi diz que mesmo que o governo federal não envie os kits, o estado teria outras saídas como a administração dos kits entre as secretarias de estados e o uso de medicamentos que podem substituir a intubação, em estoque nos hospitais. “Temos os estoques desses medicamentos normalizados”, disse o secretário.

A declaração do secretário de desenvolvimento chega apenas dois dias depois que o secretário de saúde, Jean Gorinchteyn, disse que São Paulo vivia uma situação gravíssima e precisaria receber a medicação em até 24 horas para conseguir abastecer 643 hospitais pelos próximos dez dias. Nesta sexta, Gorinchteyn disse que a quantidade de kits enviados pelo governo federal só serão suficientes por 48 horas. Mesmo assim, o governador João Doria anunciou que vai flexibilizar as regras de quarentena a partir da próxima semana.