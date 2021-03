Mercedes-Benz interrompe produção no Brasil por agravamento da pandemia

A Mercedes-Benz anunciou na noite desta terça-feira, 23, que vai suspender a produção de veículos no Brasil. As atividades serão paralisadas nas plantas de São Bernardo do Campo (SP) e Juiz de Fora (MG) no próximo dia 26, e as fábricas permanecerão fechadas até a Páscoa. A partir do dia 5 de abril, a Mercedes vai implementar um regime de férias coletivas para grupos alternados de funcionários, com o objetivo de diminuir a circulação de pessoas nos pátios. A suspensão vale apenas os veículos pesados, como ônibus e caminhões, uma vez que a companhia encerrou a fabricação de carros no país em dezembro de 2020.

A decisão da marca alemã ocorre pela disparada avassaladora no número de casos e mortes por Covid-19 no Brasil. Pela primeira vez, foram registradas mais de 3 mil mortes pela doença em um único dia. Foram 3.251 óbitos em 24 horas, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Volkswagen e General Motors (GM) também programaram suspensões temporárias dos trabalhos no país. A alemã vai interromper a produção amanhã, 24, já a norte-americana, a partir de abril.

