Meirelles nega aceitar cargo em governo, mas mantém portas abertas a Lula

Repetindo exaustivamente que é candidato do PSD ao Senado por Goiás, o atual secretário de Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles mantém, nos bastidores, a porta aberta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sempre que provocado a comentar sobre seu papel em um futuro governo, o ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda diz que “não trabalha com hipóteses”. Mais uma vez, publicamente, Meirelles afirmou, agora pelo Twitter, que “não existe a possibilidade de eu aceitar cargo no Executivo em 2023”. Mas isso vale para agora.

Também para não indispor-se com o governador João Doria, Meirelles mantém-se discreto. Ele não fala com o atual líder das pesquisas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, “há dois ou três anos” e afirma não ter sido procurado pelo petista. Hoje, portanto, Meirelles não trabalha com a possibilidade de aceitar um cargo no eventual governo Lula e debruça-se sobre sua candidatura. A ver.