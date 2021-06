Megavazamento mostra como bilionários americanos pagam menos impostos

Em um momento em que os Estados Unidos discutem em como taxar mais os ricos, um megavazamento de declarações de imposto de renda de bilionários americanos divulgados pela agência ProPublica pode mudar os rumos da discussão, que até então se restringia a uma questão de alíquotas. Com base na declarações de imposto de renda de 25 bilionários, entre eles Jeff Bezos, Warren Buffett, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Michael Bloomberg, George Soros, Carl Ichan, a agência descobriu que todos pagam, proporcionalmente, menos impostos do que os assalariados comuns americanos. E tudo dentro da lei. A questão é que apesar das fortunas, estampadas em números do ranking dos bilionários da revista Forbes, investidores só pagam impostos quando vendem seus ativos. A mesma lógica acontece no Brasil. Mesmo se tratando de um vazamento dos dados da Receita Federal com proteção de sigilo fiscal, a agência ProPublica decidiu divulgar os dados em função do interesse público das informações.

Pelas contas feitas com base nos documentos detalhados da Receita Federal americana e informações públicas, a agência chegou à conclusão que Warren Buffett paga 0,1% de imposto. Jeff Bezos, cerca de 1%. Elon Musk cerca de 3,3%. O americano comum paga 14%. Buffett, de acordo com a Forbes, viu sua fortuna aumentar 24,3 bilhões de dólares entre 2014 e 2018, mas pagou meros 23,7 milhões de dólares em impostos, segundo os dados vazados. Jeff Bezos viu sua fortuna aumentar 127 bilhões de dólares entre 2006 e 2018. Pagou 1,4 bilhão em impostos, ou seja, cerca de 1% sobre o aumento de sua fortuna. Na declaração de Bezos, em 2011, o bilionário não registrou ganho nenhum e, por isso, ainda teve direito a um crédito fiscal de 4 mil dólares por gastos com os filhos.