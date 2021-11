Medo de que vacinas não funcionem contra ômicron volta a derrubar mercados

VEJA Mercado | Abertura | 30 de novembro

O medo de que as vacinas não funcionem contra a nova variante da Covid está derrubando mais uma vez as bolsas pelo mundo. Ontem, os mercados mundiais chegaram a corrigir os preços depois do pânico de sexta-feira, mas as declarações do presidente da Moderna, uma das primeiras farmacêuticas a fazer a vacina contra a Covid, de que o número de mutações é muito grande e a vacina atual pode não funcionar, levando meses para que uma nova fique pronta, trouxe novo pessimismo. As bolsas das Ásia fecharam em queda, na Europa, o mercado opera no negativo e os futuros americanos estão em queda nesta manhã, dando o sinal do que deve ser a bolsa brasileira.

Outro pronto preocupante foi a declaração de Jerome Powell, presidente do Fed, o Banco Central americano, de que a nova variante pode afetar novamente a economia e a inflação. O que pode ser lido como uma possível alta nos juros americanos.

Por aqui, ainda tem o acompanhamento das PEC dos Precatórios que deve ser votada hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.