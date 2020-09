Mais de 700 mil empresas precisam se adequar à lei de proteção de dados

Levantamento feito pelo IBGE indica que mais de 700 mil empresas no país precisam correr para se adequar à nova lei geral de proteção de dados (LGPD). Devido ao vai e vem da lei no Congresso, muitas companhias acreditaram que ela só entraria em vigor a partir do ano que vem. Com a derrubada da MP que adiava a vigência, as empresas já estão em desacordo e podem ser multadas. “As companhias precisam fazer em dias o que deixaram dois anos por fazer”, afirma Paulo Moura, CEO da LGPDNow.

As empresas que são obrigadas a se adequarem à lei são aquelas com faturamento acima de 50 milhões e com mais de 250 funcionários. No mercado se fala que cada uma gastará em média 2 milhões de reais para adequar os sistemas.

