Desde que a pandemia começou, as três maiores varejistas brasileiras, Magazine Luiza, Lojas Americanas e Via, compraram 27 startups ou empresas digitais, segundo levantamento do hub Distrito. Só a Magazine Luiza fez dezessete aquisições, sendo seis neste ano. Se em 2020, a empresa comprou startups de diferentes funcionalidades dentro do seu ecossistema, o ano de 2021 está marcado pela expansão para a área de conteúdo, com as aquisições do Jovem Nerd e Steal The Look, e com três empresas na área de varejo de delivery alimentar. “Ambas verticais podem vir a ser o motor para a maior recorreria de compras dentro do ecossistema”, diz a análise do Distrito.