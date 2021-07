Magazine Luiza capta quase R$ 4 bilhões em nova emissão

VEJA Mercado abertura, 23 de julho.

Depois de um início de semana turbulento, o último pregão da semana começa otimista com os índices futuros dos Estados Unidos e as bolsas europeias subindo e sinalizando que muitas ações globais estão voltando às suas máximas históricas. Os investidores lá fora estão otimistas com a temporada de resultados que têm vindo melhor do que o esperado. Mas ainda existem as preocupações que abalaram o mercado na segunda-feira de que a variante Delta possa afetar mais uma vez as economias mundo afora. No Brasil, expectativa com dados de inflação. O noticiário político com ameaças às eleições de 2022 e o novo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, presidente do PP, pouco afetaram os humores da bolsa.

Nos fatos relevantes, destaques para a captação por meio de um follow-on de quase 4 bilhões de reais da Magazine Luiza para financiar mais uma fase de expansão. A Livetech da Bahia captou 450 milhões de reais também com emissão de ações. A Petrobras informou que sua produção de petróleo teve queda de 0,8% no trimestre em relação ao ano passado, mas subiu 1,4% em relação ao primeiro trimestre. A Braskem também informou que suas vendas de resinas caíram 17% em relação ao primeiro trimestre.