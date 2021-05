“Lula será eleito no primeiro turno”, diz Delfim Netto

Para o ex-ministro da Fazenda Antonio Delfim Netto, a eleição presidencial do ano que vem está decidida. “Lula vai dar um banho. Será eleito no primeiro turno”, projeta o economista que tem uma longa história na política e economia dos governos brasileiros, desde os tempos da ditadura militar. Enquanto o mercado, empresários e entes políticos buscam uma alternativa viável entre o ex-presidente e o atual mandatário, Jair Bolsonaro, o ex-ministro calcula que o descalabro do governo do capitão entregará a presidência de bandeja novamente para o petista. “A economia vai se recuperar, apesar do governo. A sociedade já esqueceu o Bolsonaro, um governo morto na ideia. A gestão econômica tinha bons caminhos, mas o ministro Paulo Guedes ocupa, hoje, um papel menos relevante em um governo de preconceitos e caráter quase religioso”, disse o ex-ministro em entrevista ao Radar Econômico.