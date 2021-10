Lula apoia novo Bolsa Família de Bolsonaro

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

Atualizado em 20 out 2021, 11h58 - Publicado em 20 out 2021, 11h52

Por Josette Goulart

O ex-presidente Luiz Inacio Lula da Silva disse que não importa se o projeto de um novo auxílio emergencial de Bolsonaro seja eleitoreiro. Ele apoia não só a proposta de 400 reais que o governo federal pretende apresentar, como defende que seja de 600 reais. “Eu estou vendo agora Bolsonaro dizer que vai dar um auxílio emergencial de R$ 400 que vai durar até o final do ano que vem. E tem muita gente dizendo ‘não, a gente não pode aceitar porque é um auxílio emergencial eleitoral’. Não, eu não penso assim”, disse Lula dando ênfase à última frase, em entrevista à rádio À Tarde, de Salvador. “É problema da sabedoria do povo. Se alguém acha que vai ganhar o povo porque vai dar um salário emergencial de 600 reais, paciência”.

O presidente Jair Bolsonaro quer propor um novo Bolsa Família de 400 reais e parte dele seria financiado por orçamento fora do teto de gastos, o que levou a um conflito com a área econômica. O governo quer criar um orçamento de guerra, que justificaria os pagamentos fora do teto. Se esse arranjo prevalecer, para o governo não haverá problema extra chegar a 600 reais.