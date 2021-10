Lucro da Multiplan tombou 82%, mas o mercado achou o resultado incrível

A temporada de balanços das empresas segue a todo vapor, e hoje a Multiplan foi uma das que revelaram seus números ao mercado. O lucro da administradora de shoppings, no terceiro trimestre, foi de 99,4 milhões de reais, uma queda brusca de 82,5% frente em relação ao mesmo período de 2020, mas os analistas gostaram muito do resultado. O tombo aconteceu porque o resultado do ano passado foi distorcido por conta da venda da Diamond Tower, em São Paulo, por 810 milhões de reais. Assim, enquanto no terceiro trimestre de 2020 as vendas ficaram em 814 milhões de reais, neste ano ficaram em aproximadamente 2 milhões de reais. Mas tirando os efeitos extraordinários, os números dos outros segmentos surpreenderam positivamente os analistas. A XP julga que o lucro líquido veio 22% acima do esperado, e as receitas, 11% acima. A instituição diz que os ganhos com aluguéis já são 19,7% superiores ao pré-pandemia, e que as vendas foram apenas 1,7% menores em relação ao mesmo período de 2019. Além disso, a inadimplência de 3,9%, a menor em toda a pandemia, e a taxa de 95,2% ocupação das lojas “chamam a atenção”.

Já o Credit Suisse avalia que “com as vendas se recuperando em um ritmo acelerado, a Multiplan vai conseguir repassar a inflação atrasada e deve ser bem sucedida com isso dado a qualidade do seu portfólio e as boas perspectivas para as festas”. Às 15h35, as ações da Multiplan subiam 3,21%.