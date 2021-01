Luciano Hang é internado em SP com Covid-19

O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan e apoiador de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro, está internado em São Paulo por ter contraído Covid-19. Segundo informações passadas ao Radar Econômico, ele está em uma unidade da rede Sancta Maggiore, do grupo Prevent Senior, no bairro do Morumbi, zona oeste de São Paulo. Sua mulher, Andrea, também está internada na mesma unidade.

