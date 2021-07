Lira diz que reforma tributária estará na pauta assim que acabar recesso

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, diz que a reforma do imposto de renda estará na pauta da Câmara já na primeira semana da volta do recesso. Segundo ele, a reforma já estava bem amadurecida entre os líderes da casa, mas que resolveram dar os 15 dias de recesso para que críticas construtivas fossem feitas ao projeto. A reforma prevê essencialmente a taxação de dividendos e a mudança no pagamento do imposto de renda das empresas. A proposta mudou consideravelmente da proposta original do governo, mas mesmo assim sofre resistência de diferentes setores da sociedade. Em entrevista à GloboNews, Lira disse que também a privatização dos Correios deverá estar na pauta. Ele também espera que até novembro o Congresso entregue as reformas, incluindo a administrativa.