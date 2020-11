Líder do governo espera que pauta econômica avance em dezembro

O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), está esperançoso de que a pauta econômica avance na Casa ainda este ano. Entre os temas estão a autonomia do Banco Central, a manutenção do veto 16 no Marco Regulatório do Saneamento e, o mais importante, a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Ele acredita também que o teto de gastos será respeitado, sem a prorrogação do estado de calamidade e do auxílio emergencial. Com pouco espaço na agenda, será um feito se o governo conseguir avançar com esses temas, uma vez que a LDO deverá tomar a maior parte do tempo dos congressistas.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter