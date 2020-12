Kraft Heinz troca comando no Brasil e espera crescimento acelerado em 2021

A Kraft Heinz, gigante alimentícia do grupo 3G Capital, de Jorge Paulo Lemann, e detentora das marcas Heinz, Quero e Kraft, anuncia mudanças em seu comando. Fernando Rosa, atual Vice-Presidente Comercial, assumirá a Presidência da Kraft Heinz Brasil a partir de 1º de janeiro. A posição era exercida por Pedro Navio desde 2018, que se dedicará exclusivamente à cadeira de presidente Latam, assumida há um ano.

Rosa, que está na companhia desde junho de 2018, liderou uma mudança profunda no modelo de atendimento ao mercado, redesenhou a estratégia de canais e implementou projetos de melhoria de execução e expansão de margem.

Nesse período, a operação brasileira foi destacada como mercado prioritário para a Kraft Heinz no mundo, sendo destino de significativos investimentos em ampliação da capacidade produtiva, com uma nova fábrica de condimentos em Goiás, estruturação do food service e em campanhas de marketing, apresentando acelerado crescimento, com ganhos de participação de mercado e consolidando sua liderança em três das quatro categorias em que atua.

“O desafio de liderar a operação brasileira da Kraft Heinz é imenso e, também, uma grande satisfação pelo momento de transformação que estamos vivendo na companhia. Para os próximos anos, a ambição no Brasil é continuar com um ritmo acelerado de crescimento, com grande foco nas marcas, na gestão de todos os canais de vendas — especialmente no crescimento de food service — e, principalmente, no desenvolvimento das nossas pessoas”, comenta o executivo. Com essa mudança, a Kraft Heinz garante consistência na estratégia desenhada e reforça a ambição de continuar sua trajetória de destaque no Brasil.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter