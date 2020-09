Juros cobrados pelo BNDES das aéreas chegam a quase 20%

As companhias aéreas, setor fortemente impactado pela pandemia, estão fazendo contas para saber se a proposta do BNDES para o setor vale a pena. O banco público ofereceu crédito suficiente para dar fôlego ao setor, mas o custo é mais alto do que o próprio mercado privado tem cobrado. A taxa efetiva eleva os juros a 19% ao ano e ainda os bônus de subscrição podem fazer com que as empresas entreguem 20% de suas ações para o banco.

Além dos juros altíssimos, mesmo para o setor aéreo, os acionistas não gostam da ideia de terem suas participações diluídas. Apesar disso, as empresas podem vir a pegar o crédito para reforçar o caixa e passar sem maiores sobressaltos o restante da pandemia.

