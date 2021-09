Jovens vão receber chips de celular com internet gratuita

A instituição filantrópica Espro (Ensino Social Profissionalizante) vai distribuir, em parceria com a Vivo, chips de celular com direito a 20 GB de internet gratuita para 15 mil jovens atendidos pela instituição. A maioria desses jovens está hoje em situação de vulnerabilidade social e com o programa vai ganhar conectividade não só para o aprendizado, como também para o lazer. A ideia é que os jovens possam assistir séries ou acessar redes sociais. A pesquisa Espro Jovem Covid-19, o maior levantamento do país sobre a influência da pandemia entre os jovens, mostra que a maioria deles assiste a séries como principal fonte de entretenimento e o Instagram é a rede social preferida de 94% deles.

O programa Connect, criado pela Espro e Vivo, vai custar cerca de meio milhão de reais no primeiro ano. Parte será financiado pelo Espro e parte pelos descontos dado pela Vivo Empresas na aquisição dos chips. Até o fim do ano chegará a 2 mil jovens, e o restante receberá o chip no próximo ano.