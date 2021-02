Jeff Bezos deixa posto de CEO da Amazon

Homem mais rico do mundo, o americano Jeff Bezos anunciou nesta terça-feira, 2, que deixará o cargo de CEO da Amazon. Ele agora concentrará seus esforços como presidente do conselho de administração da gigante da tecnologia e do varejo mundial. Atual CEO da Amazon Web Services (AWS), o sistema de nuvem da companhia, Andy Jassy assumirá a posição nos próximos meses. Bezos fundou a Amazon em 1994, como uma livraria on-line, e a transformou na maior varejista do mundo, com valor de mercado avaliado na faixa de 1 trilhão de dólares. Jassy, por sua vez, é funcionário da AWS desde 1997 e se disse entusiasmado com a oportunidade. Em comunicado aos funcionários da Amazon, Bezos afirmou que pretende concentrar sua energia em novas iniciativas, mas que continuará engajado com projetos importantes da varejista.

