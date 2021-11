Investidores de olho no novo plano da Petrobras e na inflação

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

VEJA Mercado | Abertura | 25 de novembro.

Com o feriado nos Estados Unidos, as atenções dos investidos se voltam para a prévia da inflação no Brasil. O IPCA15 de novembro divulgado pelo IBGE ficou em 1,17%, resultado acima das expectativas e que consolida a inflação de dois dígitos. O mercado esperava uma variação mensal de 1,10% e anual de 10,65%.

Nos fatos relevantes, os investidores têm muitas notícias para repercutir. A Petrobras ampliou seu plano de investimentos para os próximos 5 anos e pretende investir 68 bilhões de dólares, quase 25% mais do que o previsto anteriormente. Com a redução de sua dívida, a empresa também alterou a política de dividendos. Já a CSN anunciou a aquisição da Metalgrafica Iguaçu.