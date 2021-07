Investidor estrangeiro tira R$ 3,3 bi da bolsa

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

Os investidores estrangeiros tiraram 3,3 bilhões de reais da bolsa brasileira na primeira quinzena de julho, segundo dados da B3. O número contrasta com os mais de 17 bilhões de reais que ingressaram na bolsa no mês anterior e que ajudaram o Ibovespa a se aproximar dos 130 mil pontos. De lá para cá, no entanto, a bolsa oscilou sem conseguir manter a trajetória de alta e está agora abaixo dos 125 mil pontos.