Investidor parece acreditar na privatização da Petrobras

Atualizado em 25 out 2021, 17h31 - Publicado em 25 out 2021, 17h28

O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar que a privatização da Petrobras está no radar. Mas se da primeira vez o mercado não botou muita fé, agora, em busca do que considera boas notícias para compensar o caos da semana passada, resolveu botar preço na ação. As ações da estatal já negociavam em alta de 4% em função da recuperação do Ibovespa e do anúncio do aumento dos preços dos combustíveis, mas fecharam em alta de 7,1% após a CNN Brasil informar que já existe um rascunho para o projeto da privatização. Como se sabe, o mercado de capitais sempre gosta quando se fala em privatização. Embora a operação seja complexa e precise ser aprovada pelo Congresso, o plano inicial do governo seria elaborar um projeto de lei que permita vender as ações de forma a perder o controle da companhia, mas, ao mesmo tempo, manter a chamada “golden share”, que dá o poder de vetar algumas operações e ainda indicar o presidente da empresa, segundo a CNN.

Importante lembrar que a Petrobras despencou na semana passada após a deterioração do risco fiscal e ficou descompassada em relação à cotação do petróleo no mercado internacional, que segue nas máximas históricas.