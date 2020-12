Investida de Alcolumbre ao Desenvolvimento Regional não assusta Marinho

Quem pensou que a temperatura no Planalto cessaria ao fim do ano enganou-se. Depois de rechaçar a ideia de se tornar ministro do governo Bolsonaro no início de dezembro, o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) parece ter reconsiderado tal postura. Aliados do atual presidente do Senado articulam uma manobra para alçá-lo a ministro. A cadeira preferida seria a do Desenvolvimento Regional, cargo do ex-deputado Rogério Marinho. Outra hipótese aventada em Brasília seria a possibilidade de Alcolumbre assumir a Secretaria do Governo, no lugar de Luiz Eduardo Ramos.

A VEJA, duas pessoas próximas a Marinho alegam que a relação entre o ministro e o presidente Jair Bolsonaro é das melhores, e não caberia, portanto, uma troca no comando da pasta neste momento. Maior trunfo de Alcolumbre, na avaliação de seus aliados, seria o trânsito político no Congresso — algo que Marinho também tem, haja vista sua atuação para aprovação das principais reformas dos governos recentes, a trabalhista e a da Previdência. O objetivo por trás da jogada é costurar um nome de consenso para a sucessão de Alcolumbre no comando do Senado, que deve ficar com algum dos postulantes emedebistas. O início da próxima temporada promete ser animado em Brasília.

