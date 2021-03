Influenciadora Lelê Saddi investe em educação online

Até o fim do mês, a influenciadora e empresária Lelê Saddi vai estrear uma plataforma online dedicada à educação de marketing digital, business e lifestyle com conteúdos voltados para marketing digital e educação empresarial. A ferramenta de estudo, PopEduc, criada por Lelê em parceria com Fernando Bento, estará disponível no site Hotmart. Além de Lelê, outros experts ministrarão aulas dentro do curso como Carol Bassi e Caio Campos, o expert de vinhos Philippe de Nicolay Rothschild, o chef Rodolfo de Santis, os stylists e Yan Acioli e Marco Gurgel, entre outros. Com mais de 400 mil seguidores no Instagram e uma vasta rede de networking, a influenciadora e empresária da comunicação também administra a lista de aproximadamente 80 clientes em sua agência Pop Comm.

