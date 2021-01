Industriais peso-pesados flertam com Doria em meio a derrotas de Bolsonaro

Alguns industriais peso-pesados — aqueles de setores intensivos em capital e em mão de obra e que há tempos andavam distantes de João Doria — voltaram a flertar com o governo de São Paulo. Parabenizaram o governador em meio ao início da vacinação em São Paulo e, após o caos em Manaus (AM), decidiram cobrar o presidente, Jair Bolsonaro, sobre promessas feitas e que ainda não foram cumpridas. A reclamação está estampada em um jornal de grande circulação, em anúncio pago pela Coalizão Indústria. Esses industriais pedem agilidade nas reformas, como a tributária e a administrativa, e exigem seriedade no enfrentamento da pandemia. Até o anúncio da saída da Ford do país pesou para a má avaliação do governo entre esses empresários.

