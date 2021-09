Indústria volta a ficar abaixo do nível pré-pandemia

O resultado industrial divulgado nesta quinta-feira, 02, pelo IBGE, com queda de 1,3% da produção industrial, fez a indústria voltar a ficar abaixo do nível de produção pré-pandemia. Segundo o Iedi, a indústria está 2,1% menor do que estava em fevereiro de 2020. Dos 26 ramos acompanhados pelo IBGE, 58% estão em níveis abaixo do que registravam em fevereiro do ano passado. O pior caso é o de bens de consumo duráveis, que não teve um único mês positivo durante este ano, perdendo assim tudo o que havia recuperado no segundo semestre de 2020, e agora está 18,2% abaixo do nível pré-pandemia.