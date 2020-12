Indústria e serviços cobram compromisso de Fux com a economia

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, participará de um debate sobre a retomada econômica do país após a pandemia de Covid-19. No mesmo evento estarão também os presidentes da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), da Confederação Nacional da Indústria (CNI), da Confederação Nacional do Comércio (CNC), do Conselho Nacional de Praticagem (Conapra) e da rede de shoppings Multiplan, que querem aproveitar o encontro para garantir que o chefe do Judiciário escutará as demandas por medidas que assegurem o sobrevivência da economia apesar da pandemia.

O evento será em 8 de dezembro, no Unique Palace, em Brasília, e é organizado pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados (Ieja), um think tank jurídico. “Já estamos alertas para uma segunda onda e o Brasil precisa dimensionar o impacto disso e encontrar soluções para que 2021 não traga ainda mais prejuízos. Isso só é possível se os Poderes dialogarem e encontrarem resposta que respeitem a Constituição”, afirma Fabiane Oliveira, presidente do Ieja.

