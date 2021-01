IFood faz doação milionária ao Butantan para construir fábrica de vacinas

O presidente do iFood, Fabricio Bloisi, acaba de assinar, em reunião no Palácio dos Bandeirantes com o governador João Doria, uma doação de 5 milhões de reais para as obras da nova fábrica de vacinas do Instituto Butantan, que deve ficar pronta em setembro deste ano. O iFood deve sinalizar ao governo federal, nos próximos dias, a sua disposição de destinar o mesmo valor também para a construção da fábrica de vacinas da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Bloisi defendeu, junto a Doria, a inclusão dos entregadores de delivery em um próximo grupo prioritário de vacinados.

