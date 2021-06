Herdeiros da Sadia veem com bons olhos possível movimento da JBS sobre BRF

Membros das famílias Fontana e Furlan, herdeiros da Sadia que possuem uma participação relevante na BRF, não acharam nada ruim a notícia de que a JBS estaria se armando para enfrentar a Marfrig na BRF. O motivo é simples: as ações se valorizariam mesmo em meio aos problemas da empresa que a fizeram perder mais da metade do seu valor ao longo dos últimos anos. Além disso, não é de hoje que a família gostaria de ver Pedro Parente, o atual presidente da empresa, fora da gestão. Mas foram pegos de surpresa com a entrada da Marfrig, que comprou, entre outras, a participação da Previ. O então presidente da Previ, José Maurício Coelho, é muito próximo de Parente e o que se diz nos bastidores é que fez acordo com Marcos Molina, dono da Marfrig, para manter o executivo à frente das negócios. A Marfrig comprou tanta ação da BRF no mercado que já está com mais de 30% da empresa.

O possível movimento da JBS, que seria coordenado pelo BTG Pactual, é visto como uma reação de Joesley Batista à tacada de seu eterno concorrente Marcos Molina. A JBS não confirmou que estaria pensando em fazer algum movimento, como uma oferta pública de aquisição, mas tampouco negou que haja um movimento, o que deixou os investidores atentos.